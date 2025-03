Giubileo delle diocesi, di ritorno da Roma l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie

Basilica Cattedrale "Santa Mariassunta" in Trani;

Chiesa "Beata Vergine del Carmelo" in Trani;

Basilica Concattedrale "Santa Maria Maggiore" in Barletta;

Santuario "Maria SS. dello Sterpeto" in Barletta;

Basilica Concattedrale "San Pietro" in Bisceglie;

Chiesa "Santa Maria Maggiore" in Corato;

Parrocchia "Santo Stefano" in Trinitapoli;

Parrocchia "SS. Salvatore" in Margherita di Savoia

Parrocchia "Beata Maria SS. del Rosario "in San Ferdinando di Puglia.

5 foto Giubileo diocesano Roma 22.03.2025

Sentimenti di gioia e di misericordia hanno prevalso fra i partecipanti, dello scorso 22 marzo, al Giubileo delle diocesi che si è tenuto a Roma. Tutto si è svolto così come aveva auspicato mons., arcivescovo di Trani, nella sua lettera dello scorso 16 settembre che preannunciava la giornata: «In questo tempo siamo chiamati a compiere insieme il nostro viaggio verso la Porta Santa come cammino di speranza con la preparazione spirituale e la realizzazione di concreti segni di speranza, veri e propri gesti concreti - aveva scritto - di solidarietà e attenzione ai poveri».«Sono certo che il Giubileo del 2025 sarà per tutti noi un'occasione di rinnovamento spirituale, di riconciliazione e di pace. Camminiamo insieme come pellegrini di speranza, con lo sguardo fisso su Gesù, nostra gioia e nostra speranza. Non lasciamo che questo tempo di grazia passi invano, ma accogliamolo con cuore aperto e disponibile. Vi affido tutti alla protezione materna della Vergine Maria, pellegrina nella fede, e invoco su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e Comunità la benedizione di Dio»A livello organizzativo l'evento è stato preparato dalle parrocchie della diocesi con il coordinamento di don Vincenzo Bovino, referente diocesano per il Giubileo 2025, unitamente ad un'equipe che si è occupata soprattutto della preparazione liturgica. Vi hanno parteciperanno 50 parrocchie per un totale di 3.500 pellegrini (tra sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, fedeli laici), in una piazza gremita da altre 25.000 persone.Prima delle Celebrazione Eucaristica è stato letto il messaggio che Papa Francesco ha rivolto ai presenti:«Cari fratelli e sorelle dell'Arcidiocesi di Napoli e di tante altre Diocesi presenti,saluto voi e i vostri Vescovi in occasione dei Pellegrinaggi giubilari diocesani che state compiendo. In essi si esprime l'unità che vi raccoglie come comunità attorno ai vostri Pastori e al Vescovo di Roma, nonché l'impegno ad abbracciare l'invito di Gesù ad entrare «per la porta stretta» (Mt 7, 13). L'amore è così: unisce e fa crescere insieme. Per questo, pur con cammini diversi, vi ha portati qui insieme presso la tomba di Pietro, da cui potrete ripartire ancora più forti nella fede e più uniti nella carità. In questi giorni ho sentito tanto il sostegno di questa vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi nel Signore Gesù, come Chiesa. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando: anche voi continuate a pregare per me. Grazie».dal Policlinico "A. Gemelli", 22 marzo 2025.Per ciò che concerne l'arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, sono nove le chiese giubilari individuate, ciascuna con un proprio programma, disponibile al seguente web link: https://www.arcidiocesitrani.it/