5 foto “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo

Nella serata di lunedì il centro "Jobel" ha ospitato il, padre di Savino, socio dell'associazioneL'idea di dedicare un memorial a Saverio è nata tre anni fa dalla volontà di ricordare il suo costante impegno per il prossimo e la sua bontà. Il terzo appuntamento del memorial si è arricchito con il ricordo di altri tre grandi amici dell'associazione -, fratello del presidente dell'associazione Massimo, e– anch'essi impegnati assiduamente nel fornire aiuto all'associazione ormai punto di riferimento per i pazienti di Trani e delle città limitrofe.Momento centrale del memorial è stata la partita di calcio giocata dai bambini e dai ragazzi riuniti dall'associazione, in un clima di amicizia, condivisione e inclusione, in linea con i valori di sport, disabilità e inclusione dell'associazione. Il memorial ha anche dato la possibilità di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di una nuova autoambulanza, particolarmente richiesta soprattutto nei periodi estivi, particolarmente critici per i malori dovuti ai colpi di calore, nonché per aiutare i pazienti dializzati a raggiungere le sedi ove sottoporsi all'emodialisi.Savino Di Meo ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'evento ed in particolare gli esercizi commerciali che hanno donato per la causa. D'altra parte, mettendo in luce l'importanza di avere dei mezzi di soccorso al servizio della collettività, ricordando che tutti i ragazzi presenti al memorial sono sempre pronti ad aiutare il prossimo quando serve, ricordando il motto dell'associazione: "Il tempo donato nutre l'anima."