Gli auguri di Legambiente al nuovo assessore Pierluigi Colangelo

Legambiente Trani fa i più sentiti auguri al neo assessore comunale all'ambiente Pierluigi Colangelo: "Il nome di Pierluigi è fortemente legato al circolo di Legambiente Trani, sin dalla sua costituzione. Al suo nome e a quello di tutti i volontari del circolo sono legate storiche battaglie ecologiste, risalenti a quando "ecologia" e "ambiente" non erano ancora così presenti e importanti nell'immaginario collettivo.Lotte per la chiusura dell'ex Distilleria Angelini, denunce e manifestazioni per fermare, all'inizio degli anni '90, la devastazione della costa nord da parte delle industrie del marmo e di chi voleva renderla una grande autostrada sul mare, nonché battaglie contro la discarica privata di rifiuti speciali "Ecoerre", il mega porto sul tratto di costa dalla villa comunale allo scoglio di Frisio e contro chi voleva rendere la città il centro di incenerimento dei rifiuti della Puglia, tutela e riqualificazione dell'area umida nella zona di Boccadoro, segnalazioni di abbandoni di rifiuti abusivi, piantumazioni di alberi: sono solo alcune delle attività in cui Pierluigi Colangelo e Legambiente Trani si sono impegnati anima e corpo in questi oltre 30 anni.Le sue competenze, anche acquisite sul campo in anni di volontariato, la visione lungimirante e sostenibile, con l'avanguardistica idea che il verde necessiti di essere tutelato come un soggetto dotato di veri e propri diritti, e non come fittizio intermezzo tra cemento e bitume, e la capacità di confronto costruttivo ci spingono a immaginare, e sperare, che questa volta possa esserci davvero la persona giusta al posto giusto.Auspichiamo che il suo esempio, di tecnico da una parte, ma di volontario attivo dall'altra, possa spronare giovani, cittadini, tecnici e anche politici a "metterci le mani (e la testa)", per il futuro di Trani e che Pierluigi possa coinvolgere al meglio associazioni e cittadinanza in un percorso di pianificazione condivisa soprattutto grazie a un confronto trasparente e costruttivo con la consulta ambientale della città.Formata da ambientalisti capaci e autonomi, l'associazione ha già avviato le procedure per il cambio di presidenza e direttivo, pronta a portare avanti con determinazione e orgoglio il lungo e prezioso lavoro svolto in questi anni.Legambiente Trani, pertanto, continuerà a mantenere la sua assoluta indipendenza dal neoassessore Pierluigi Colangelo e dall'Amministrazione della città".