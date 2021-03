Gli effetti speciali di Anna Tronci nella fiction "Svegliati amore mio" in onda su Canale 5

Il suo nome compare nei titoli di coda: molto spesso non ci si fa caso, eppure in quella lista di nomi ci sono le fondamenta di ciò che si è guardato sullo schermo. Accade allora che nei titoli di coda dello sceneggiato "Svegliati amore mio", la nuova fiction che va in onda il mercoledì sera su Canale 5, che vede protagonista Sabrina Ferilli, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ci sia anche il nome della tranese Anna Tronci in qualità di "Fx Artists".Si tratta cioè dei cosiddetti "effetti visivi", in pratica, gli "effetti speciali" con cui si compongono determinate scene. Un esempio? Proprio in questa fiction sono numerose le scene legate ad una acciaieria inquinante, con fuoco, fumi ed esplosioni. Ma non soltanto.E Anna Tronci è stata scelta dalla produzione della fiction, insieme al suo maestro-collega Matteo Migliorini con la società M74Post di Roma, per la realizzazione di quegli effetti: è infatti proprio questo il suo lavoro da qualche anno, frutto di studio, impegno, corsi e master, che la fotografa tranese ha seguito dopo la sua formazione scolastica di tutt'altra natura."Ho frequentato il Liceo Classico De Sanctis – racconta Anna – e poi mi sono iscritta a Giurisprudenza. Non avrei mai pensato di appassionarmi un giorno a tutto questo, e cioè la fotografia in primis e poi la tecnologia applicata alle immagini, che adesso è il mio mondo professionale. Gli studi umanistici hanno impegnato molto la mia gioventù. Ma non soltanto: già da poco più che adolescente mi sono dedicata anche alla musica, suonando la chitarra in una band di ragazzi (che ancora esiste: si chiamano The Southern Steel Country Band). Poi è scoppiata la passione per la fotografia, e frequentando appositi corsi professionali, ne ho fatto il mio mestiere, la mia arte".Anna ha vinto anche numerosi premi in questo settore di certo artistico, ha realizzato fra l'altro il video "Cielo Rosso" per la cantautrice Mariella Nava, e con l'arrivo della tecnologia più sofisticata applicata alle immagini ha infine "completato" il suo bagaglio: ora la sua professionalità viene premiata con la collaborazione alla seguitissima fiction di Canale 5, mentre già sembra prospettarsi un nuovo incarico nel mondo cinematografico, di respiro internazionale. Un'altra tranese che si fa strada e che, questa volta non è un gioco di parole, ci stupirà con effetti speciali.