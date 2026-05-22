75° Gruppo Scout Agesci Trani 1. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
75° Gruppo Scout Agesci Trani 1. Foto Tonino Lacalamita
Vita di città

Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”

Colori, pulizia, restauro e cura degli spazi comuni: i ragazzi dei reparti Mafeking e Impeesa inaugurano il parco riqualificato con una festa aperta alla cittadinanza venerdì 22 maggio

Trani - venerdì 22 maggio 2026
Un gesto concreto di amore per la città, nato dall'impegno, dalla condivisione e dal desiderio di lasciare un segno positivo nella comunità. È questo lo spirito che ha guidato i ragazzi e le ragazze del gruppo scout AGESCI Trani 2 nella realizzazione della loro "Impresa di Reparto" all'interno del Parco "Madonna degli Scout", trasformato grazie a un importante intervento di riqualificazione e cura collettiva. Un progetto che unisce educazione civica, rispetto dell'ambiente e senso di appartenenza, restituendo alla città uno spazio più bello, accogliente e vissuto.

In vista dell'appuntamento di venerdì 22 maggio alle ore 18.00 presso il Parco "Madonna degli Scout", i ragazzi e le ragazze del gruppo scout AGESCI Trani 2 hanno completato un importante intervento di riqualificazione e cura dell'area verde cittadina. Tra decorazioni, pulizia degli spazi, rinnovo di panchine e tavoli, installazione di casette per uccelli e il restauro della statua della Madonna degli Scout vandalizzata negli anni scorsi, i giovani scout hanno voluto lanciare un messaggio concreto di rispetto, partecipazione e amore per i beni comuni, restituendo alla comunità un luogo più accogliente, colorato e vivo.

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