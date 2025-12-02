Gli studenti della
Gli studenti della "Baldassarre" di Trani in visita al Senato della Repubblica
Scuola e Lavoro

Gli studenti della "Baldassarre" di Trani in visita al Senato della Repubblica

A lezione di Democrazia a Palazzo Madama emozione e valore della Storia per le future generazioni

Trani - martedì 2 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Le classi 3^C, 3^M e 3^H della scuola "Baldassarre" hanno vissuto un'esperienza culturale e formativa straordinaria durante la visita al Senato della Repubblica a Palazzo Madama, uno dei luoghi simbolici della democrazia italiana. Fin dai primi passi, gli studenti sono rimasti affascinati dalla maestosità degli ambienti, dai soffitti affrescati e dai corridoi impreziositi da opere d'arte, percependo la "gigantezza" di Roma e il senso profondo della storia che li circondava.

L'esperienza è stata resa possibile grazie alla guida attenta delle docenti Barile, di Filippo, de Ceglia, di Venosa e Carlone M.M., che hanno accompagnato i ragazzi e all'organizzazione delle prof.sse Cosmai e Palma.

Uno dei momenti più significativi è stata la visita della Sala Maccari, durante la quale gli studenti hanno ammirato due iscrizioni emblematiche, il motto "Sei libera, sii grande", simbolo dell'Unità e del destino dell'Italia, presente in un affresco di Cesare Maccari, e l'antico monito di Guicciardini, "Osservate con diligenza le cose dei tempi passati perché fanno lume alle future, e quello che è e sarà, è stato in altro tempo."

In questa circostanza i ragazzi hanno riflettuto sul valore della Storia e della Memoria come guida per il futuro. Nell'Aula del Senato, hanno potuto osservare da vicino l'organizzazione degli spazi e il funzionamento dei lavori parlamentari, soddisfacendo le proprie curiosità e chiarendo i propri eventuali dubbi sui "dietro le quinte" della "macchina" parlamentare grazie a spiegazioni chiare, precise e coinvolgenti, che hanno permesso loro di cogliere appieno la complessità e l'importanza delle istituzioni.

Al termine della visita, ogni studente ha ricevuto in omaggio un piccolo volume della Costituzione, un gesto simbolico che ha reso l'esperienza ancora più concreta e significativa.

L'incontro, seppur breve, con il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha reso la giornata ancora più significativa, suscitando entusiasmo e partecipazione. Molti studenti hanno raccontato di aver provato un'emozione intensa, sentendosi importanti nel poter occupare, anche solo per un momento, un luogo così significativo, nel quale si prendono decisioni di rilevanza storica. La visita a Palazzo Madama resterà per gli studenti un ricordo indelebile e prezioso, un'occasione unica per avvicinarsi alle Istituzioni, comprendere il valore della democrazia e vivere in prima persona la storia dell'Italia.
