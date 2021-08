Goletta Verde a Trani, Legambiente ringrazia le parti coinvolte

Si è conclusa la scorsa settimana in Puglia la campagna estiva di Goletta Verde che ha visto come sua unica tappa l'approdo nella Città di Trani. Le numerose attività ed il coinvolgimento di cittadini e territorio sono state possibili grazie al supporto di quanti hanno contribuito alla organizzazione ed al sostegno dell'iniziativa. Oltre alle attività di monitoraggio lungo la costa, con tutti i parametri rientranti nei limiti, l'approdo di Goletta Verde è stata anche l'occasione per sostanziare un calendario di eventi ed un lavoro di rete che ha registrato il fattivo contributo di enti e di associazioni del terzo settore oltre che di volontari e cittadini. Un particolare ringraziamento viene pertanto rivolto al Comune di Trani, ai Vigili Urbani, all'Ufficio Locale Marittimo, alle aziende Amiu e Amet.Essenziale il contributo fornito per le attività di clean-up da parte delle associazioni Legambiente Bisceglie, 2Hands di Molfetta e 3Place di Andria, le quali hanno anche operato nell'ambito dell'iniziativa "Ecodialoghi" unitamente alla associazione Amici del Mare che ha anche consegnato un suo gagliardetto al Comandante della Goletta Verde.Le cooperative Questa Città e Campo dei miracoli e hanno consentito l'utilizzo del Caffè Corsaro nell'ex ospedaletto ove l'associazione BoaOnda ha coordinato le attività culturali e di danza e Shiski Concept Space realizzato il laboratorio di "autocostruzione di arredi urbani" esterni al baretto con la preziosa collaborazione della N.P.I.A-C.A.T ASL BT. Il concerto è stato reso possibile grazie all'impegno di Aldo Musacco, Vincenzo De Toma, Jonatan Service e SwartMetal. Shiski Concept Space ha operato nell'ambito dei laboratori di autocostruzione anche per gli arredi del baretto. Il laboratorio di autocostruzione del progetto Ecodialoghi, con capofila la Maria del Porto, ha registrato la presenza del Direttore e della Presidente del CSV San Nicola. Si è sostanziato un concreto lavoro di rete che ha registrato la interazione anche tra tutti i partner del progetto "Scuola Corsara", con capofila Legambiente Comitato Pugliese Onlus, consentendo l'approdo di quella che è anche stata la prima tappa della "Goletta delle Puglie" grazie all' IISS "A.Moro", all' SSS 1° Grado Baldassarre, ad ASP Vittorio Emanuele II, a BoaOnda A.S.D., all' Ass. Il Colore degli Anni, alla LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta, all' Ass. Promozione Sociale e Solidarietà, a Terre Solidali Imp. Soc. ed Coop Alleanza 3.0 Soc. Cop.Una differenza sostanziale è stata segnata soprattutto dall'impegno del volontariato giovanile con decine di giovani motivati ed entusiasti che hanno anche coinvolto i pescatori ed esercenti presenti sulla banchina del molo Santa Lucia.Un grande ringraziamento va, infine, a tutti i cittadini che hanno partecipato alle iniziative di Goletta Verde.