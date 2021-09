Grave Incidente sulla 231, perde la vita un 25enne tranese

In ospedale la passeggera che viaggiava con lui

Un giovane centauro di 25 anni, di Trani, è morto in un incidente stradale verificatosi a Corato, sulla complanare alla sp 231, sul lato monte. E' ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica del grave sinistro, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che una moto e un'utilitaria siano entrate in collisione tra loro. Il giovane tranese, alla guida della moto, è morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul posto. La ragazza che viaggiava con lui è stata trasportata in ospedale.Sotto shock la conducente della Fiat Panda coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenute ambulanze, Polizia Locale oltre agli operatori della Metronotte. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.