Grave incidente sulla Trani-Andria: nessun ferito

Non si registrano fortunatamente feriti nel grave incidente verificatosi questa mattina, domenica 19 dicembre, sulla strada provinciale Trani-Andria, in territorio tranese. Per cause ancora da chiarire, un trattore agricolo e una jeep si sono scontrati: nel sinistro sono rimasti coinvolti un ragazzo di Andria e un agricoltore di una ditta di Trani che sono rimasti miracolosamente illesi. Semidistrutti, invece, entrambi i mezzi. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia di Stato e una dei Carabinieri per i rilievi del caso e il soccorso stradale che ha ripristinato e pulito la strada. Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia della strada.La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti.