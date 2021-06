Grosso ramo di pino si spezza e finisce sulle auto parcheggiate: nessun ferito

Non ha causato fortunatamente nessun danno a persone ma si è rischiato che qualcuno si facesse male seriamente. In questo torrido pomeriggio di lunedì un grosso ramo si è spezzato in via Borsellino intorno le ore 15 ed è finito sulle auto parcheggiate, in quel momento senza passeggeri al loro interno. Il grosso ramo di pino lungo circa un paio di metri è precipitato rovinosamente finendo sull'asfalto: a causarne il distacco e la caduta il vento afoso di scirocco unitamente al fatto che il ramo potesse essere marcio. Una tragedia sfiorata quindi: del resto episodi del genere in città non sono nuovi, segnale di una cattiva gestione del verde pubblico.