I calzaturieri di Trani lanciano una raccolta fondi per Oltresport

Si ringrazia infine, il sempre presente Dott. Tommaso Laurora, continuamente pronto a supportarci per qualsiasi difficoltà".

Esiste una frase che è entrata prepotentemente dentro ognuno di noi : "IL BENE GENERA BENE". Ebbene, dopo la triste vicenda del furto del furgone che ha colpito non solo materialmente, ma soprattutto emotivamente l'associazione Oltresport, i calzaturieri di Trani, guidati dall'imprenditore Felice Corraro, hanno accolto il "grido" di sgomento dei componenti dell'associazione, realizzando un' importante raccolta fondi utilissima a sostenere con più tenacia la ripartenza delle attività sportive che troppo tempo sono rimaste ferme a causa della pandemia."Il presidente, tutto il consiglio direttivo, i volontari e gli atleti tutti, ringraziano tutto il settore calzaturiero di #Trani per questa preziosa e cospicua donazione nei nostri confronti, dimostrando a tutti che il cuore degli Uomini e unione di un forte gruppo, può nonostante la pandemia e la grave crisi economica che ora più che mai sta colpendo questo settore, effettuare importanti gesti di solidarietà a beneficio dell'inclusione e dello sport per tutti