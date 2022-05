I Maneskin in arrivo a Trani: soggiorneranno a Villa Ascosa

Arriveranno questa sera a Trani i magnifici 4: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan atterreranno all'aeroporto di Palese nel pomeriggio, e raggiungeranno poi la nostra città per soggiornare a Villa Ascosa in vista dell'appuntamento Gucci di domani a Castel del Monte. E' tutto, quasi, pronto per l'evento moda internazionale, e i vips ospiti in arrivo vengono man mano dislocati nelle varie strutture del territorio: a Trani arrivano dunque Damiano, zoppicante ma non troppo per il piccolo infortunio al piede, lui enigmatico e sexy, leader insieme al gruppo ormai diventato idolo delle nuove generazioni.L'area intorno al magnifico resort tranese sul mare sarà naturalmente in qualche modo blindata, ma già i fans si stanno organizzando per cercare di ottenere un selfie, un saluto o un autografo dai magnifici 4.Intanto gli altri ospiti dell'evento sono sistemati in diverse parti di questa meravigliosa regione, dalle masserie della Valle d'Itria quelle del Salento (i Ferragnez sono da quelle parti), mentre l'art director della maison Alessandro Michele è a spasso per Molfetta insieme alla cantante Emma, in attesa di Dakota Johnson, e tanti altri."Gucci Cosmogonie" previsto per domani 16 maggio alle 20, momento in cui Alessandro Michele presenterà la sua nuova sfilata in diretta da Castel del Monte, ad Andria in Puglia, sarà visibile su social: