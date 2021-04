"I rifiuti ai tempi della comunicazione": una nota di Maria Grazia Cinquepalmi

"Non immaginavo che oggi per raccogliere rifiuti dalle strade servisse spendere 180 mila Euro per "comunicarlo" ai cittadini virtuosi - dice in una nota MAria Grazia Cinquepalmi, ex consigliere comunale - che hanno contribuito a raggiungere ottime percentuali di raccolta differenziata in pochi mesi.Quei 180 mila Euro sarebbero meglio spesi introducendo un sistema premiante a favore dei cittadini che da subito si sono adoperati con diligenza. E poi, tutti questi costi aggiuntivi dove sono stati previsti e impegnati?Il contratto del 2018 non prevedeva tali spese, come non prevedeva che il costo del servizio passasse dai 545 mila Euro mensili previsti, agli attuali 662 mila Euro.Non sarebbe meglio che fosse il Consiglio comunale ad esprimersi sulle tante "appendici" del contratto di servizio del 2018 con tutti gli aumenti di spesa decisi e sottoscritti solo dall'amministratore unico di Amiu e dal Dirigente Gianferrini?Il Segretario Generale, il Comitato sul controllo analogo delle società partecipate non ritengono sia giunto il momento di intervenire?Un dispendio di soldi pubblici a discapito dei cittadini di Trani che continueranno a pagare la Tari più alta d'Italia nonostante lo sbandierato trionfo dell'Amiu nel "Paper Week Challenge", ormai prossima specialità olimpica, che ci rende tanto orgogliosi..".