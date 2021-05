I Sognalibri : un progetto per promuovere la lettura tra i più giovani

Libri nel Borgo Antico e Fondazione Seca hanno deciso di mettere in comune le loro rispettive esperienze nel settore culturale per il progetto "I SoGNALIBRI", dedicato agli studenti più giovani che, dopo questo lunghissimo anno di restrizioni e distanziamento sociale, hanno voglia di mettersi in gioco e diventare protagonisti dell'organizzazione di un festival letterario.



L'idea di strutturare uno specifico percorso di avvicinamento alla lettura e di incontro con le professioni culturali - organizzato in un organico ciclo di dieci appuntamenti - è maturata sulla base della felicissima esperienza condotta negli anni precedenti. Già da dodici anni, infatti, Libri nel Borgo Antico promuove il coinvolgimento attivo di centinaia di ragazzi che, nelle passate edizioni, hanno avuto la possibilità di dialogare direttamente con i principali autori della narrativa e della saggistica italiana.



I "SoGNALIBRI" saranno quindi protagonisti, da giugno ad agosto, di uno speciale percorso nell'ambito del quale avranno la possibilità di approfondire la storia e le attività del Polo Biblio-Museale della Fondazione Seca, attore fondamentale a livello regionale e nazionale, sia per la qualità della proposta culturale che per la collocazione a dir poco strategica rispetto al patrimonio architettonico, storico e paesaggistico in cui è inserito.



La Fondazione Seca condividerà con i ragazzi e le ragazze del progetto "I SoGNALIBRI" le proprie esperienze professionali e la passione per il proprio lavoro, attraverso un incontro formativo loro dedicato e una visita guidata al "Museo della macchina per scrivere" e alla "Sinagoga Museo Sant'Anna".



Il progetto "I SoGNALIBRI" non rappresenterà però l'unica iniziativa congiunta tra Fondazione Seca e Libri nel Borgo Antico prevista per questa estate. La dodicesima edizione del festival letterario, che si svolgerà dal 26 al 29 agosto a Bisceglie, sarà infatti anticipata da un evento speciale organizzato nella città di Trani.

Il festival letterario Libri nel Borgo Antico e la Fondazione Seca firmano un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione della lettura e al coinvolgimento diretto delle fasce d'età più giovani nelle iniziative culturali organizzate dalle due realtà pugliesi. Una collaborazione che già nei prossimi mesi darà i suoi primi risultati con l'avvio del progetto "I SoGNALIBRI", patrocinato dall'Università Luiss Guido Carli e destinato agli studenti sopra i 14 anni