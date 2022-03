I volontari Scout e Legambiente impegnati nella pulizia della costa nord di Trani

Domenica scorsa i ragazzi e i capi del Gruppo Scout Trani 2 insieme ai volontari di Legambiente Trani sono stati impegnati nell'attività "Clean-up our beaches", che li ha resi protagonisti di una mattinata dedicata alla conoscenza del territorio e della sua storia, alla pulizia e differenziazione dei materiali abbandonati sulla spiaggia della costa Nord della città di Trani. Un ringraziamento va ad Amiu Trani per la disponibilità e il tempestivo ritiro dei rifiuti raccolti.Questo incontro apre la prospettiva ad una grande e continuativa collaborazione tra due realtà tranesi che pongono la natura al centro, come soggetto dotato di veri e propri diritti, la cui fondamentale tutela e valorizzazione sono da ispirazione alla formazione dei cittadini del presente e del futuro. L'abbandono di rifiuti sulla costa nord, anche potenzialmente pericolosi, 𝐞̀ incessante, così come gli ingressi motorizzati non autorizzati all'interno dell'area della Vasca di Boccadoro.Non sembra bastare il grande divieto d'accesso infisso da ormai due mesi all'ingresso per scoraggiare chi poco si interessa alla tutela della zona umida e della biodiversità faunistica e floristica che la abita.Il monitoraggio da parte di cittadini, volontari e associazioni ambientaliste, però, è sempre più frequente e mira a sensibilizzare e ricostruire quel legame cittadino-natura che consente di salvaguardare e tutelare i luoghi comuni, oltre che a denunciare e segnalare tempestivamente i rifiuti potenzialmente pericolosi.