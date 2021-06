Ideattiva: al via EcoDialoghi, il progetto sull'accrescimento della cultura del volontariato

In un'epoca in cui le criticità legate ai temi ambientali assumono sempre maggiore rilevanza, l'investimento di energie sull'educazione alla sostenibilità diventa un momento non più prorogabile. Ecco perché Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e Associazione Culturale di promozione sociale La Maria del Porto insieme ai partner di progetto, daranno il via, a partire dalla giornata di oggi, 5 giugno 2021, al progetto EcoDialoghi.EcoDialoghi è uno dei progetti che sarà realizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e dalla Maria del Porto Aps (insieme a una rete di associazioni) nell'ambito del concorso #Ideattiva 2021 che sostiene le idee più intraprendenti e con maggior impatto sociale sul territorio e che mira sensibilizzare e accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato. Grazie al progetto EcoDialoghi saranno compiute azioni di sensibilizzazione e co-progettazione insieme ai giovani delle scuole tranesi: non mancheranno attività pratiche di tutela del territorio nelle città di Trani, Andria, Bitonto e Giovinazzo, realizzate grazie alle associazioni ambientaliste e culturali. L'intero progetto si articolerà all'interno di un percorso generale di promozione al volontariato ambientale.Durante l'intera estate, clean-up, laboratori di auto-costruzione di arredi urbani con bambini e ragazzi, mostre fotografiche e biciclettate ecologiche animeranno le città e contribuiranno alla riscoperta di luoghi periferici, abbandonati o malamente utilizzati.In coincidenza con l'evento "I Dialoghi di Trani", che si svolgerà dal 16 al 19 settembre, si terrà inoltre un dialogo-evento tra il Gruppo Cooperativo Goel e EcorNaturasì Spa e Legambiente, compartecipi e soci del progetto Goel, sui temi della sostenibilità ambientale associata ai valori della legalità e della sostenibilità sociale. Saranno condivisi esempi concreti: dall'agricoltura biologica alla lotta allo spreco alimentare, dal contrasto alle mafie allo sfruttamento della manodopera, unitamente alla presentazione del libro di Maurizio Martina, vicepresidente FAO, "Cibo Sovrano".In chiusura di progetto, un'installazione artistica itinerante, costruita con i materiali da recupero raccolti durante i clean-up, diverrà "ambasciatrice" della nuova rete costituita e di sviluppo sostenibile. EcoDialoghi è un progetto messo a punto con la collaborazione di: Legambiente Trani, Legambiente Andria, Legambiente Bitonto, 3place, 2hands Molfetta, 2hands Giovinazzo, Boaonda, Teatri di pace, Art Community Association, Of(f) the Archive, Naturasì Terramadre srl, le scuole elementari Beltrani, Petronelli, De Amicis e D'Annunzio, e le scuole secondarie di primo grado Rocca-Bovio-Palumbo e Baldassarre della città di Trani, i Comuni di Trani, Andria e Giovinazzo.