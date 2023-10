Identificato il corpo dell'uomo travolto da un treno a Trani

E' di Trani l'uomo che all'alba di ieri è statoda un treno merci, nei pressi della stazione di Trani: si chiama, di 50 anni e già preso in carico dall'Ufficio di Igiene Mentale dell'Asl Bat. Non semplici si sono rilevate le operazioni per risalire all'identità della vittima a causa del corpo straziato a seguito del terribile impatto. Nelle prossime ore sarà rilasciato il nulla osta dalla Procura di Trani e la restituzione della salma alla famiglia.