Identità di maggioranza: torna a riunirsi il Consiglio Comunale giovedì 23

Dopo le dure schermaglie svelate in diretta fra le diverse anime della maggioranza di centro sinistra sulla questione delle "identità di genere", cominciate sui banchi di Palazzo Palmieri e proseguite sui social e nelle piazze (delle quali, c'è da giurarci, si parlerà ancora a lungo), torna a riunirsi giovedì 23 dicembre il Consiglio Comunale alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per il giorno lunedì 27 dicembre, stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:approvazione del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare; contratto di servizio tra Amiu Spa e Comune di Trani;programma di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero ricadente in contrada Matinelle nel Comune di Trani. Procedura espropriativa – Approvazione studio di fattibilità tecnico economico del progetto di opera pubblica in variante al Pug;retrocessione area di proprietà comunale, individuata in catasto del Comune di Trani al fg. 40 particellle n. 449-450 (ex. 309-310); riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'Apd Fortitudo Trani e Associazioni delle Arti per attività utili alla campagna vaccinale covid-19 presso il centro vaccinale adibito c/o palazzetto;riconoscimento debito fuori bilancio per esecuzione sentenza n. 1401/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Bari sezione lavoro nel giudizio r.g. 1591/2020. soggetto creditore: – omissis-;riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 253/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis.Si specifica che per la presenza del pubblico in aula, sarà ammesso l'ingresso in ordine di arrivo fino alla concorrenza dei posti disponibili in sala consiliare, nel rispetto del distanziamento, fermo restando la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19.