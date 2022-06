Il 1° circolo De Amcis di Trani "In viaggio con Dante"

A conclusione delle attività didattiche dell'a.s.2021/2022, i piccoli alunni della scuola dell'Infanzia "Dell'Olio" del 1°C.D. "De Amcis" hanno interpretato alcuni episodi della Divina Commedia, realizzando due bellissimi recital andati in scena per due sere consecutive presso il Polo Museale di Trani.I bambini dell'infanzia "Dell'Olio" si sono esibiti alla presenza dei loro genitori, zii e nonni, nonché della Dirigente Paola Valeria Gasbarro e della docente delegata Romanelli Nicoletta. I due recital danteschi sono stati realizzati a conclusione del progetto "In viaggio con Dante", sviluppato nel corso dell'anno scolastico come tematica trasversale agli apprendimenti didattici, con una programmazione condivisa da tutte le docenti della scuola"Dell'Olio": Camporeale, Dalfonso, D'Ingeo, D'Introno, Di Terlizzi, Lotito, Pepe, Puca ,Riccardo e Timberio.I bambini si sono calati pienamente nei personaggi danteschi, citando i versi più celebri e donando ai presenti forti emozioni, sia per la tenerezza dei piccoli attori sia per la spontaneità e la bravura dimostrata. Le docenti hanno assicurato la regia delle manifestazioni, dopo averne curato sceneggiatura e musiche! Le famiglie degli alunni, come sempre, hanno aderito all'iniziativa scolastica assicurando la loro collaborazione ed una partecipazione attenta e attiva.