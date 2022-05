Il 3^ Circola D'Annunzio presente a Roma alla parata del 2 giugno

Dopo due anni di assenza a causa dell' emergenza epidemiologica,torna a Roma su via dei Fori Imperiali la parata celebrativa per la, che si concluderà come sempre con l'esibizione delle. Tema di quest'anno è "nsiemeQuest'anno alla parata ci saranno anche Trani ed il 3^ Circolo "G.D'Annunzio". Infatti, nella mattinata del 27 maggio 2022, la Preside del 3^ Circolo, Prof.ssa Angela Tannoia, è stata raggiunta dalla comunicazione telefonica che l'Istituto è risultato vincitore del bando di concorso "Il Milite Ignoto: Patria e Memoria".In aggiunta al premio finale, sarà data alla delegazione la possibilità di partecipare, nella tribuna riservata, alla Parata del 2 Giugno dove, peraltro, si prevede la consegna dell'elaborato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Orgoglio e grande soddisfazione sono stati espressi da parte della Prof.ssa Angela Tannoia per tale prestigioso riconoscimento che offrirà anche l'opportunità di un'esperienza indimenticabile.