Il 9^ Reggimento Fanteria Bari impegnati nell'addestramento per tiratori scelti

Si è conclusa nei giorni scorsi una settimana dedicata all'addestramento dei tiratori scelti delle unità dell'Esercito che, in località e scenari operativi differenti, hanno consolidato le capacità di operare in formazione accentrata o isolati, in tutti i possibili scenari operativi, perfezionando il supporto del tiro di precisione a favore delle unità di manovra.A Salto di Quirra (Perdasdefogu, NU) l'attività addestrativa della Divisione "Acqui", organizzata dal 9° Reggimento Fanteria con il supporto del personale dell'11° Reggimento Genio guastatori e degli istruttori militari del 7° Reggimento bersaglieri e del 9° Reggimento alpini, è nata dall'esigenza di condividere le esperienze maturate nell'ambito dei reparti e ha visto la partecipazione delle squadre di tiratori scelti in organico ai reparti dipendenti delle Brigate "Granatieri di Sardegna", "Aosta", "Pinerolo", "Sassari" e "Garibaldi".L'addestramento ha permesso, in particolare, il perfezionamento delle tecniche di movimento nascosto, di avvicinamento, di osservazione in ambiente diurno e notturno e l'approfondimento delle tecniche di mascheramento. Sono state condotte attività particolarmente impegnative, quali l'impiego del tiratore senza osservatore, il tiro su bersagli flottanti a mare, il tiro a bordo di veicoli, l'urban sniping e il raggiungimento di posizioni di fuoco tramite discesa in corda doppia.A Usseaux, ai 1950 metri di quota di Pian dell'Alpe in provincia di Torino, l'esercitazione "Noble Shot 21", attività continuativa dedicata ai nuclei di tiratori scelti della Brigata "Taurinense" - in particolare della 133ª Compagnia del 3° Reggimento Alpini - si è estesa quest'anno anche ai team di altre unità della Forza Armata e della Polizia di Stato.Dopo due giorni dedicati alla verifica e all'azzeramento delle armi e attrezzature in dotazione, sia diurno che notturno, il Comando del 3° Reggimento alpini ha predisposto una serie di esercizi caratteristici del mountain warfare, come la calata in corda doppia/singola, la risalita con maniglia "jumar" o il movimento in ambiente montano invernale con attivazioni a fuoco lungo il percorso. Le condizioni climatiche avverse, condizionate dalle basse temperature e dalle forti nevicate che si sono abbattute sulle Alpi Cozie negli ultimi giorni, hanno reso l'esercitazione particolarmente efficace, sottoponendo i militari – soprattutto coloro non abituati all'ambiente alpino – a situazioni di difficoltà e di stress tali che solamente l'alto livello di addestramento e la saldezza d'animo possono far superare.I nuclei tiratori scelti dell'Esercito Italiano sono assetti specialistici addestrati all'impiego di armi di precisione, come il fucile Sako TRG42 e il fucile per tiratori esperti ARX-200, in grado di neutralizzare bersagli anche a distanze di oltre 1000 metri.: Tiro di precisione e capacità di operare in tutti i possibili scenari operativi per i tiratori scelti dell'Esercito