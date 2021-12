Il campo Bovio torna a disposizione della collettività: info per rilascio autorizzazioni

Ottenuta l'omologazione dalla Lega Nazionale Dilettanti, all'esito delle ultime prove tecniche effettuate, il nuovo campo in sintetico del Bovio (il primo della città) dall'anno nuovo torna a disposizione della collettività.L'ufficio Sport rende noto che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali, è possibile procedere al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del terreno di gioco inviando specifica richiesta all'indirizzo PEC sportello.istruzione@cert.comune.trani.bt.it.Si precisa che le autorizzazioni interesseranno l'utilizzo del terreno di gioco in erba artificiale, mentre rimarranno interdetti i locali degli spogliatoi oggetto di imminenti ulteriori lavori di riqualificazione.Si ricorda che il Bovio è omologato per attività agonistica della Lega nazionale dilettanti e del settore giovanile scolastico nel rispetto delle misure consentite dal regolamento di categoria.