Il Carrubo di capirro riprende a germogliare

Oggi a Trani viene smentito - con soddisfazione - il proverbio che recita " fa più rumore un albero che cade che una una foresta che cresce ".Infatti è l'assessore all'ambiente Raffaella Merra a dare la notizia del carrubo secolare -del quale a gennaio si era temuta la morte - che a seguito di una decisa ed energica potatura ha dimostrato la sua rinascita vigorosa con un gettone rigoglioso di rami e foglie.E se a alcuni potrà sembrare una notizia di poco conto, l'invito è a considerarla come un segnale di buon augurio, visto anche che il seme del carrubo per via del suo peso e dimensioni costanti ha costituito l'origine del carato, ossia l' unità di misura del diamante.Dopo pandemia e crisi economica sarebbe davvero un auspicio prezioso per la nostra comunità.