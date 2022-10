Il cielo stamattina dà spettacolo: eclissi parziale di sole, quando e come vederla

Occhi verso il sole, ma ben protetti, attenzione! Quando c'è un fenomeno come quello eclissi la sensazione è quella di sentire il cielo più vicino . L'idea che l'ombra della luna nuova - luna che non vediamo e che si frappone tra la Terra e il Sole - proietti la propria ombra sul nostro pianeta, oscurando il Sole stesso, è affascinante, quasi da vertigine.Non sappiamo se l'effetto che a partire dalle 11:15 fino alle 13:35 sarà simile a quello che si vede dalla fotografia in copertina; di sicuro la luce del sole coperta parzialmente dall'ombra della luna, sarà minore. E la nitidezza di quell'ombra sarà visibile soltanto attraverso schermi oscuri che proteggeranno gli sguardi curiosi dei fenomeni che avvengono nell'universo.Sarà anche possibile seguire l'eclissi - definita "lo spettacolo astronomico dell'anno 2022 " - in diretta online sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà da Roma a partire dalle 11. Anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) partecipa all'evento con una diretta sui canali Youtube e Facebook di EduInaf, per seguire l'inizio del fenomeno celeste attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste.La diretta, inoltre, mostrerà anche immagini dell'eclissi dai luoghi nel mondo in cui questo fenomeno sarà più accentuato: dalla Norvegia alla Lituania, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti.