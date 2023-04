Il consiglio comunale approva il conto consuntivo

Sul piano politico, in vista nuove entrate in maggioranza

Approvato a maggioranza (19 favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti) il bilancio consuntivo nel corso del consiglio comunale che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo Palmieri.Approvati anche gli altri punti all'ordine del giorno, compresi una serie di debiti fuori bilancio: nel corso del dibattito le opposizioni hanno rilevato alcune questioni legate alla materia finanziaria ma non soltanto, puntando il dito in particolare sulle questioni della gestione dell'ufficio turismo e della darsena comunale. La replica del sindaco Amedeo Bottaro, in particolare su quest'ultimo argomento, ha svelato come la concessione demaniale per quella struttura diportistica sia in scadenza, e che con bando di gara verrà poi affidata ad un nuovo gestore che evidentemente provvederà al rilancio. Intanto si profilano nuove entrate nella maggioranza che amministra la città e la designazione di nuovi componenti della giunta comunale.