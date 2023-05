Il Consiglio Comunale torna a riunirsi mercoledì 31 maggio

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 5 giugno alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari2) Conferimento della cittadinanza benemerita (Sigillo della Città) ad Anna Brizzi3) Conferimento della cittadinanza benemerita (Sigillo della Città) a Sebastiano Chieppa4) Conferimento della cittadinanza benemerita (Sigillo della Città) alla ditta Pizzolante 1911 di Francesco e Roberto Monterisi5) Conferimento della cittadinanza benemerita (Sigillo della Città) a Giovanni Grilli6) Affidamento della concessione in uso e della gestione degli impianti sportivi comunali. Approvazione della "relazione sulle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali"7) Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche8) Variazione al bilancio di previsione 2023/20259) Debito fuori bilancio in favore di Amiu SpA10) Riconoscimento debito fuori bilancio commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. Verbale di conciliazione, sottoscritto inter partes in data 30.01.2023 (Rep. 362/22). Creditore: -omissis-11) Riconoscimento debito fuori bilancio Tribunale di Trani – sezione Lavoro, R.g. 3671/2020. Verbale di conciliazione, sottoscritto inter partes in data 23.01.2023 (n. cronol. 1797/2023). Creditore: -omissis-.