Il Consorzio agricoltori tranese prende le distanze dal consigliere Mastrototaro

«Alla luce delle ultime vicissitudini politiche, non sarà più il rappresentante delle nostre istanze»

«Alla luce delle ultime vicissitudini politiche, il consorzio agricoltori tranesi prende le distanze dalle scelte del consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro, eletto nelle scorse amministrative con la lista "Bottaro sindaco"». E' quanto afferma in una nota Antonio Piazzolla, presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio agricoltori tranesi.«Per tale ragione il consigliere non sarà più il rappresentante delle nostre istanze. Ciò premesso, ci sentiamo comunque di ringraziare il sindaco Amedeo Bottaro per il sostegno mostrato verso il mondo agricolo e la sua volontà di realizzare i progetti atti al miglioramento delle attività dell'intero comparto. Pertanto, continuerà il nostro sostegno verso il primo cittadino».