Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani

Sarà un Natale dal respiro internazionale quello che si prepara a vivere Trani lunedì 23 dicembre. Direttamente da Atlanta, nel cuore pulsante del gospel americano, arrivano i Duke Fisher Heritage Singers, un quartetto vocale guidato da "Duke" Nathaniel Fisher, pianista, cantante e direttore di coro tra i più carismatici del panorama afroamericano.L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 in Piazza Libertà, dove si vivrà un doppio momento di festa: il concerto gospel che farà vibrare il centro cittadino con energia e spiritualità, e l'inaugurazione ufficiale del presepe con la deposizione della statua di Gesù Bambino. Un gesto simbolico che unirà musica e tradizione, rinnovando il senso più profondo del Natale.Il concerto sarà un viaggio nell'autentica atmosfera delle chiese del Sud degli Stati Uniti, tra spirituals e classici del gospel, con un coinvolgimento emotivo che promette di contagiare il pubblico con gioia, fede e condivisione. Un evento imperdibile nel cuore delle festività tranesi, che lega cultura, arte e spiritualità in un'unica, intensa serata.