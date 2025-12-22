Gran Concerto Bandistica Foto Adriana Fabrizio" />
Gran Concerto Bandistica " P. Serripierro". Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani

La serie di concerti in villa comunale la domenica mattina continua a riscuotere successo

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 11.55
Ieri mattina, per la terza volta, una banda è partita dal bellissimo Palazzo della Arti "Beltrani", percorrendo le vie del centro e giungendo alla villa comunale. È il Gran Concerto Bandistico "P. Serripierro" di Polignano a Mare, diretto dal Maestro Spinelli.

Il concerto si è tenuto, ancora una volta, nella cassa armonica, sede fissa, ormai dall'anno scorso, del concerto che chiude le domeniche del festival. Il programma musicale di ieri è stato caratterizzato da grandi classici tratti dall'Opera, con musiche di Rossini, Verdi, Bizet, von Suppé e Shostakovitch, che ha chiuso il concerto con il celeberrimo "Second Waltz".

Il concerto rappresenta il terzo appuntamento della seconda edizione del Festival delle Bande, un'iniziativa che ha preso il via con l'intenzione di portare la musica tra le strade della città, in forma completamente gratuita. La bellezza del festival sta proprio in questo: riscoprire una tradizione antica come quella della banda, che richiama l'attenzione di chi passeggia per le vie della città addobbata in attesa del Natale ma anche permettere al pubblico di ascoltare musica di alto livello. Si può sicuramente affermare che l'esperimento coraggioso avviato dal Palazzo "Beltrani" stia riuscendo nel suo intento.
