Il furgone di Oltresport riconsegnato alla squadra: un atto di generosità e amore da una ditta barese

Un grande atto di solidarietà e amore da parte del patron Maldarizzi, che ha voluto sostenere la ripartenza dei nostri Atleti, che con grinta e tenacia portano in alto i colori della nostra Puglia e Italia nel mondo.

A ritirare il furgone l'intera squadra con in testa il capitan Donato Grande che ha subito voluto provare personalmente, salendo sul furgone, che tutto funzionasse come e meglio di prima: "È un' emozione indescrivibile riavere il pulmino tutto sistemato: potremmo partire più forti di prima!".Donato grande ha auspicato che la collaborazione con questa ditta sia un esempio per future sinergie con altri enti o aziende in favore della associazione Oltresport che è l'unica in Puglia a consentire a chi è in carrozzella di praticare sport. Un auspicio che nasce dalle tante esigenze che l'attività richiede: nel furgone ad esempio possono entrare solo quattro carrozzine e le trasferte sono onerose dovendo poi ricorrere a ulteriori mezzi.Il patron della ditta Maldarizzi dal canto suo non ha richiesto altro in cambio se non la promessa di raggiungere sempre maggiori traguardi e obiettivi."Un cerchio che si apre con nuove prospettive", ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Sante Varnavà, visibilmente felice insieme a tutti i ragazzi della squadra che parlano addirittura già di una Maldarizzi Cup in onore di chi si è prestato con generosità e puro spirito di amicizia e ammirazione per il coraggio che dimostrano ogni giorno questi ragazzi, a offrire in toto la spesa non esigua della riparazione del furgone.