Il gioco del calcio come valore formativo e le sue potenzialità educative

Altre soddisfazioni dall'ambito sportivo per la scuola Baldassarre, sempre più protagonista, attraverso la dedizione dei propri docenti e la passione degli studenti.Si è svolto nel mese di maggio 2022 il torneo di calcio interclassi d'istituto delle classi terze organizzato dal dipartimento di educazione fisica della scuola Baldassarre di Trani c/o il centro sportivo messo a disposizione dall'Apulia Trani 80, viste le carenze di impianti sportivi di base cittadini.I docenti di ed. fisica Mennelli e Franco, hanno proposto il gioco del calcio come strumento educativo a carattere polivalente: attraverso il gioco si è data la possibilità agli alunni, considerata ''l'inattività pandemica'', di partecipare ai giochi sportivi studenteschi e di far fare questa esperienza di crescita educativa, anche a chi non pratica sport al di fuori del contesto scolastico, di sviluppare relazioni sociali, cooperative e sviluppare capacità coordinative e sviluppo psicologico. Gli stessi alunni hanno svolto funzioni di giudici di gara, un' esperienza dimostratasi altamente educativa e formativa.Le classi 3G – 3L – 3D e 3A sono state le prime quattro classificate per risultati sportivi ottenuti.