Il Gruppo Scout Trani 1 presenta la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale”

In programma il 6 dicembre sul piazzale antistante il Comune

Trani - mercoledì 3 dicembre 2025
Il Gruppo Scout Agesci Trani 1 organizza la seconda edizione del "Villaggio di Babbo Natale", in programma sabato 6 dicembre a partire dalle ore 19:00, nel piazzale antistante il Comune di Trani, in via Edoardo Fusco.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Trani e in collaborazione con l'Associazione Croce Bianca, offrirà un'atmosfera di festa per famiglie, bambini e tutta la comunità. Il villaggio proporrà giochi, mercatini, animazione e falò, insieme a un'ampia area dedicata al food con bevande calde, frutta e verdura essiccata, oltre alle immancabili frittelle e alla polenta fritta.

Non mancheranno momenti dedicati ai ricordi e allo spirito natalizio: sarà infatti presente un photo booth natalizio, pensato anche per accogliere i piccoli amici a quattro zampe, e una tombolata dedicata ai più piccini.

Il Gruppo Scout AGESCI Trani 1 invita la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme un appuntamento che punta a riportare in città il calore, la semplicità e la magia del Natale attraverso il gioco, la condivisione e il clima comunitario che contraddistingue il movimento scout.
