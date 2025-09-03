Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male"

Il prossimo 4 settembre alle ore 19:30 presso il Macrè – Bar Mediterraneo, Trani avrà l'onore di ospitare Antonio Masullo, avvocato e scrittore di grande spessore, autore della celebre "Trilogia del male", una delle opere più apprezzate nel panorama letterario contemporaneo. L'incontro, moderato da Angela Mercorio, sarà un'occasione straordinaria per la città: un dialogo che andrà oltre la semplice presentazione di un libro, affrontando temi universali come la giustizia, il potere, la coscienza e le sfide etiche della nostra epoca.La presenza di Masullo rappresenta un plus culturale di grande valore per Trani: eventi di questa portata contribuiscono a rafforzare l'immagine della città come luogo di confronto, crescita e bellezza, capace di attrarre figure di spicco del panorama intellettuale italiano. "Portare a Trani personalità di questo calibro significa arricchire il nostro tessuto culturale e offrire alla cittadinanza l'opportunità di confrontarsi con voci autorevoli e stimolanti", dichiara Angela Mercorio.L'ingresso è libero e si caldeggia la massima partecipazione.