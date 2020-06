Il Moscato di Trani Dop 2015 trionfa al 59° concorso nazionale dei vini Di Pramaggiore

Con immensa soddisfazione, comunico che al 59° Concorso Nazionale dei Vini Di Pramaggiore, "Villa Schinosa" ha ottenuto ben 3 riconoscimenti, migliorando i risultati ottenuti negli scorsi anni. Al Moscato di Trani Dop 2015, vino simbolo dell'azienda, è stato riconosciuto il Premio Città di Pramaggiore per aver ottenuto il punteggio più alto per la regione Puglia, confermando il risultato ottenuto l'anno scorso con l'annata 2014.E' stato anche confermato anche il Diploma Medaglia d'Oro. I vini selezionati per la partecipazione al concorso hanno ottenuto un punteggio superiore a 80/100, a testimonianza dell'ottima qualità di tutti i vini. Novità rispetto agli anni passati è aver ottenuto anche il riconoscimento Bacco D'Argento Regionale 2020, grazie al Puglia IGP Rosato Pezza Galitta 2019, Puglia Igp Nero di Troia 2017 e Puglia Igp Moscato secco Garbino 2018 che hanno conseguito il maggior numero di Distinzioni di Merito a livello regionale.Il Concorso Nazionale dei Vini Di Pramaggiore, il più datato concorso enologico Italiano e riconosciuto anche dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali prevede che i vini, provenienti da tutte le regioni italiane, vengano esaminati da un centinaio di enologi e enotecnici che elaborano la classifica e decretano i vincitori. Aver vinto questi premi, mi rende carico di fiducia e speranza per il futuro convinto che il duro lavoro effettuato durante l'anno per ottenere un ottimo vino ripaga sempre.