Il Movimento 5Stelle a Trani ha una nuova sede

In via Amedeo 258 inaugurato il punto d'ascolto, presente l'On. Leonardo Donno

Social Video 3 minuti Movimento 5Stelle Trani - Nuova Sede Tonino Lacalamita

In via Amedeo 258 ildi Trani si apre alla cittadinanza con la sede del Gruppo Territoriale , costituita dal 2023 nel solco del nuovo corso voluto dal Presidente, guidata dacoadiuvata da, come vice, e da, referente formazione, ecome referente progetti."Dopo tanti sacrifici il gruppo del Movimento Cinque Stelle avrà una «Casa» - ha dettocapogruppo in consiglio comunale del movimento- un luogo aperto a tutti, dove poter discutere e confrontarsi, una «Casa"» dove le porte saranno sempre aperte a tutti i cittadini di Trani. Sarà un punto di riferimento per i mesi a venire, sarà un luogo dove poter "ostruire una valida alternativa insieme a quelle forze che hanno i nostri stessi valori"."La sede del Gruppo Territoriale di Trani - ha detto l'on.che del Movimento 5Stelle è il responsabile regionale - rappresenta una opportunità di ascolto delle istanze della cittadinanza e di raccolta di proposte dal territorio"."La nuova casa del Movimento 5 Stelle- ha affermato Caterina Di Cugno - è aperta a tutti a chiunque voglia affacciarsi per conoscerci o dare il suo contributo di idee e proposte, tutti saranno i benvenuti . Ci piace pensare che questa possa essere la seconda casa dei tranesi, una seconda casa dove ci si possa confrontare".