Il nutrizionista tranese Giuseppe Labianca tra i relatori della Masterclass SICOB a Milano

L’esperto interverrà sull’esperienza pugliese nella gestione del paziente post-perdita di peso

Trani - venerdì 14 novembre 2025
Il dott. Giuseppe Labianca, biologo nutrizionista di Trani, sarà tra i relatori della Masterclass SICOB in programma il 14 novembre 2025 presso l'Humanitas San Pio X di Milano, evento nazionale dedicato al trattamento dell'obesità e organizzato dal Centro di Eccellenza SICOB.

Il dott. Labianca interverrà nella sessione dedicata alla gestione del paziente che perde peso, portando il contributo dell'esperienza pugliese nel campo della nutrizione clinica e della prevenzione della sarcopenia.

Tra i relatori anche il collega dott. Davide Racaniello di Bari, unico altro pugliese presente tra i relatori.
