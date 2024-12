Il Partito Socialista e Prima di Tutto Trani si riuniscono in vista delle prossime competizioni elettorali

Motivo dell’incontro costituire un tavolo tecnico per la stesura della bozza di programma

Il giorno 3 dicembre, presso la sede del PSI di Trani, si sono riunite le segreterie politiche del Partito Socialista e di Prima di Tutto Trani, presente anche la portavoce della nascente lista civica Spazio Socialdemocratico. Motivo dell'incontro costituire un tavolo tecnico per la stesura della bozza di programma da sottoporre alla cittadinanza in occasione delle prossime competizioni elettorali. I presenti hanno convenuto di costituire un formale gruppo di lavoro da denominare "Trani - Laboratorio Agenda 2030" il cui compito sarà definire gli obiettivi che, con tale proposta politica, intendono raggiungere nel corso della prossima legislatura. L'invito è aperto ad associazioni, partiti, movimenti nonchè a tutti coloro che vorranno contribuire alla crescita del progetto. La sede di Via Umbreto 98 è a disposizione il venerdì dalle 18.00 alle 19.00.