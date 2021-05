Il Polo Museale riapre al pubblico dopo le restrizioni covid

Martedì 11 Maggio il Polo Museale Diocesano è pronto ad accogliere nuovamente il pubblico, oltre che con le sue ricche collezioni anche con un nuovo progetto espositivo.Per l'ingresso al Polo Museale Diocesano sarà obbligatoria la prenotazione online e per le visite di sabato e domenica l'acquisto del biglietto dovrà essere fatto almeno un giorno prima della data prescelta.L'orario di apertura osservato sarà quello ordinario: dal Martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.In osservanza delle prescrizioni di sicurezza le visite guidate di gruppo, sempre prenotabili sia online, che telefonicamente e saranno limitate alla partecipazione di un massimo di 20 persone.In occasione della riapertura sarà possibile visitare liberamente il nuovo progetto espositivo del Museo della Macchina per Scrivere "Settanta Ventidue": una mostra allestita nella splendida corte del Polo Museale al piano terra, per ammirare una serie di Macchine per Scrivere Lettera 22 della collezione Fondazione S.e.c.a. e offrire ai visitatori un approfondimento inedito sulle storie della macchina per scrivere che è diventata un'icona nel mondo.ATTENZIONE: il calendario di apertura potrebbe subire variazioni, vi invitiamo dunque a verificare sempre date e orari di apertura sul sito e sui nostri canali social.Polo Museale Diocesano di TraniTel 0883-582470Email – info@fondazioneseca.itApp. Io Prenoto Polo Museale Diocesano di Trani - Sinagoga Museo Sant'Anna.