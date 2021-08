Il Presidente Sergio Mattarella torna a scrivere agli studenti della scuola D'Annunzio

I ringraziamenti per la lettera d'auguri inviatagli per il suo 80° compleanno

Durante lo scorso anno scolastico le alunne e gli alunni della classe 4^ B del 3^ Circolo didattico "G.D'Annunzio" e la loro insegnante Barbara Carpentieri avevano gia' provato l'emozione di vedersi recapitare una lettera da Sergio Mattarella che rispondeva con tono rassicurante alle loro preoccupazioni circa i rischi di contagio da Covid a cui lo potevano esporre i suoi frequenti impegni costituzionali, ma non speravano di poter nuovamente avere testimonianza della vicinanza e della sensibilità del nostro Presidente.Ed ecco che in una calda mattina di agosto giungono i ringraziamenti per gli auguri che le piccole ed i piccoli, nel frattempo promossi alla classe 5^ B, hanno voluto inviargli per il suo 80° compleanno.E' sempre una grande emozione andare nella cassetta della posta e trovare una lettera con timbro della Presidenza della Repubblica, ma e' un'emozione ancor più grande constatare che per essere un Grande Presidente è importante essere una Gran Persona, proprio come nel caso di Sergio Mattarella.