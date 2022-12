Il progetto Junior chef nella Locanda del Giullare: "Tutto il gusto dell'inclusione!"

Entrato nel vivo Junior Chef, progetto in collaborazione con La Ludausilioteca - Centro Diurno per minori, sostenuto da Città di Trani, all'interno del programma di attività natalizie per bambini "Gioco anch'io".Il primo report del progetto è Documentato sulla pagina Facebook della locanda del giullare, che pubblica le fotografie dei piccoli chef guidati in questo corso speciale durante il periodo delle feste di Natale: "La Iocanda del giullare non è semplicemente un ristorante (o un ristorarte come ci piace definirlo)... la locanda è conoscenza, incontro, sfida, coraggio, bellezza dell'imperfezione... e ci auguriamo che questi ingredienti entrino a far parte della crescita dei nostri piccoli amici!"Le quattro lezioni di cucina organizzate nel periodo di dicembre in cui i giovani partecipanti stanno avendo la possibilità di degustare ciò che preparano, ricevere il materiale didattico con le ricette realizzate durante la lezione e l'attestato di partecipazione personalizzato.La proposta del Centro diurno per minori Jobel dell' Associazione Promozione sociale e solidarietà vede la collaborazione attiva de "la Locanda del Giullare" - il ristorArte - di Piazza Mazzini che da aprile si è reso protagonista di storie di inclusività lavorativa.I laboratori rientrano nelle proposte del programma "Gioco Anch'Io" realizzate in collaborazione con la rete sociale la Città che si anima e l'amministrazione comunale.Il programma natalizio è finalizzato alla creazione di momenti di creatività e socializzazione dei bambini e delle bambine dai 4 anni a gli 11 anni durante il periodo natalizio.Nei laboratori Chef Academy i bambini stanno cimentando in preparazioni diverse diversificando i laboratori in base alle ricette da preparare: dalla pasta, polpette o biscotti durante il laboratorio realizzeranno con le proprie mani le ricette: insegneremo loro con semplicità le tecniche corrette per creare in cucina piccoli capolavori.Lo scopo è inoltre quello di far trascorrere un momento insolito e divertente ai piccoli in compagnia di altri bambini, coinvolgendoli in una sana attività manuale nel variegato mondo della Locanda del Giullare in cui la cucina si coniuga anche con l'inclusività a 360°.Infatti l'attività sarà svolta presso questa attività della Società Cooperativa Sociale " Promozione Sociale e Solidarietà" di Trani.La locanda del Giullare amalgamando ingredienti come il rispetto della diversità, la valorizzazione delle risorse di ciascuno e la condivisione, ha sfornato un progetto di inclusione sociale dal profumo nuovo, delicato e così invitante che potrà coinvolgere anche i più piccoli.Dopo le giornate di laboratori, i genitori dei bambini partecipanti potranno cenare in Locanda con un ticket simbolico degustando i piatti preparati dagli junior chef.Il percorso di junior Chef Academy permetterà ai bambini di:• imparare ricette in modo facile divertendosi• scoprire sempre nuovi ingredienti, profumi e sapori• acquisire più fiducia in se stesso e autostima• allenare la fantasia e la manualità• allenarsi creativamente alla risoluzione dei problemi• acquisire nuove competenze• affinare lo spirito di osservazione• cooperare in modo attivo in un gruppo di pari.Il calendario delle attività prevede 4 incontri per un gruppo di 15 bambini massimo: 20,21 e 30 dicembre dalle 15.30 alle 17,30 e il 4 gennaio dalle 18.00 alle 20,00 a seguito del quale le famiglie dei minori partecipanti resteranno in locanda a cena per la consegna degli attestati e godersi lo spettacolo di tutto ciò che Locanda sa donare.