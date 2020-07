Il racconto continua, il Polo Museale di Trani a Tg2 Week-End

Dopo un primo assaggio andato in onda settimana scorsa nel servizio Alla scoperta dei Musei d'Italia, Lucia Buffo, Caporedattrice Rai2, dedica uno speciale ale allanell'edizione estiva di Tg2 Week-End.La trasmissione andrà in onda questoallesu. Verranno passate in rassegna le macchine per scrivere più prestigiose della collezione esposta al Polo Museale, dalla prima in assoluto la "Sholes & Glidden" alla M1 del genio Olivetti. La collezione conta più di 450 modelli e racconta della storia dell'evoluzione della scrittura meccanica, nonostante la macchina per scrivere sia caduta in disuso con l'avvento del digitale. D'altronde il Museo si propone l'obiettivo di far conoscere la storia e le curiosità legate a questo affascinante mezzo di scrittura che ha tanto accompagnato i più grandi personaggi della letteratura italiana e straniera.