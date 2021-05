Il Rotary Club adotta l'aiuola spartitraffico sul lungomare Chiarelli

Il 19 maggio 2021, in occasione del 66° anniversario dalla fondazione del Rotary Club di Trani, alle ore 12.30, si terrà la cerimonia di "Adozione" dell'Aiuola spartitraffico sita sul Lungomare Chiarelli a cura del Rotary Club di Trani.L'adozione di uno spazio verde della Città intende celebrare con una buona pratica civica i sessantasei anni di attività di service del Rotary Club di Trani a favore della Comunità. D'ora in avanti e per l'arco di un biennio, sarà il Rotary a prendersi cura dell'area verde spartitraffico, sita in Largo Chiarelli, luogo strategico della Città.Con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.09. 20213, son state, infatti, adottate dall'Amministrazione Comunale le linee di indirizzo per l'attuazione del pregevole progetto "Adotta un'aiuola" ai fini dell'affidamento in favore di soggetti privati di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Trani per la manutenzione a totale cura degli affidatari. Il sostegno ambientale è, infatti, divenuto di recente la settima via di intervento del Rotary che va ad aggiungersi alle altre sei vie di azione rotariana: costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua, igiene e servizi igienici, salute materna e infantile, sviluppo economico comunitario, alfabetizzazione e educazione di base.Il gesto del Rotary Club di Trani, si inscrive all'interno delle molteplici iniziative già effettuate, nel corrente anno rotariano, dal Club a beneficio della Città sempre in piena sintonia con l'Amministrazione Comunale.Alla cerimonia di "adozione dell'aiuola", che avrà luogo presso l'area verde sita sul Lungomare Chiarelli, con la Presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia, interverranno il Sindaco, Amedeo Bottaro, l'Assessore all'Ambiente Raffaella Merra col Consigliere Michele Di Gregorio, Autorità Rotariane e i Componenti del Consiglio Direttivo del Club. Il Rotary in prima linea con le Istituzioni e con i cittadini per una democrazia verde, digitale e responsabile.