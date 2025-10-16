Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale

La città di Trani vanta uno dei Rotary Club più antichi e ricchi di storia del distretto di Puglia e Basilicata; la bellezza del Rotary, oltre che nella storia e nell'impegno al servizio, sta anche nella ritualità che scandisce l'anno rotariano. Una ricorrenza degna di nota, nella ritualità del Rotary International, è la visita del Governatore Distrettuale, un'occasione che rafforza la coesione tra i club e il senso di appartenenza dei soci alla famiglia rotariana.Trani, il 17 ottobre prossimo, ospiterà il Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata per l'anno 2025 – 2026, il dottor Antonio Bellisario Braia. Il Governatore sarà accompagnato dalla futura governatrice Elisabetta Papagni, il presidente del Rotary Club di Trani, il dottor Giuseppe Papagno e una piccola delegazione di soci, in una visita che toccherà varie tappe, prima tra tutte quella all'ambulatorio medico solidale "G. Moscati", sede di un importante service distrettuale. A questa visita seguirà un passaggio in villa comunale, ove è collocato il Palo della Pace, un unicum nella provincia Barletta – Andria – Trani e fortemente voluto dal club tranese. Dopo queste visite il governatore incontrerà l'Assistente del Governatore, il Segretario, il Tesoriere, il prefetto e il Consiglio Direttivo, gli istruttori di Club, i Presidenti di Commissione, i Delegati, il Presidente Rotaract e il Presidente Interact presso la sede del Rotary Club ristorante "Il Melograno".