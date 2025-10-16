Il presidente del Rotary Club Trani dott. Giuseppe Papagno e il governatore distrettuale dott. Antonio Braia. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Il presidente del Rotary Club Trani dott. Giuseppe Papagno e il governatore distrettuale dott. Antonio Braia. Foto Adriana Fabrizio
Associazioni

Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale

Il governatore per l'anno 2025 2026, il dottor Antonio Bellisario Braia, e atteso per venerdì 17 ottobre in città

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 10.01 Comunicato Stampa
La città di Trani vanta uno dei Rotary Club più antichi e ricchi di storia del distretto di Puglia e Basilicata; la bellezza del Rotary, oltre che nella storia e nell'impegno al servizio, sta anche nella ritualità che scandisce l'anno rotariano. Una ricorrenza degna di nota, nella ritualità del Rotary International, è la visita del Governatore Distrettuale, un'occasione che rafforza la coesione tra i club e il senso di appartenenza dei soci alla famiglia rotariana.

Trani, il 17 ottobre prossimo, ospiterà il Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata per l'anno 2025 – 2026, il dottor Antonio Bellisario Braia. Il Governatore sarà accompagnato dalla futura governatrice Elisabetta Papagni, il presidente del Rotary Club di Trani, il dottor Giuseppe Papagno e una piccola delegazione di soci, in una visita che toccherà varie tappe, prima tra tutte quella all'ambulatorio medico solidale "G. Moscati", sede di un importante service distrettuale. A questa visita seguirà un passaggio in villa comunale, ove è collocato il Palo della Pace, un unicum nella provincia Barletta – Andria – Trani e fortemente voluto dal club tranese. Dopo queste visite il governatore incontrerà l'Assistente del Governatore, il Segretario, il Tesoriere, il prefetto e il Consiglio Direttivo, gli istruttori di Club, i Presidenti di Commissione, i Delegati, il Presidente Rotaract e il Presidente Interact presso la sede del Rotary Club ristorante "Il Melograno".
