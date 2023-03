Il tranese Gabriele Pace premiato come migliore "tour leader" per l'azienda internazionale di viaggi e vacanze

È il tranese Gabriele Pace il migliore "tour leader" dell'azienda internazionale di viaggi e vacanze Boscolo: Gabriele, giuda abilitata della Regione Puglia, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento fra circa 300 colleghi di tutto il mondo in una cerimonia che si è svolta a Bologna.Ma Gabriele opera sul territorio tranese nei primi anni 2000, e sui nostri itinerari e sulle bellezze di Trani, di Puglia e Basilicata si è formato con passione ed impegno: "Ho iniziato con Obiettivo Trani ed ho continuato con altre associazioni, mostrando ai turisti la nostra storia"o strepitoso.Gabriele è stato premiato nell'ambito di "Road to Summer 2023" a Bologna, premiazione di Boscolo per celebrare i migliori tour leader del 2022 in Italia per l'ottimo lavoro svolto e per i risultati ottenuti sul campo.Anche oggi Gabriele è sul campo: lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre "guidava" gruppi di turisti venuti da lontano. "Ho avuto l'onore di ricevere questo importante riconoscimento (il secondo per me dal 2019) dopo anni veramente difficili per il mondo dei viaggi a causa della pandemia.La resistenza, la tenacia, la perseveranza, la voglia di rimettersi in gioco, la forza delle idee e l'accettazione dei cambiamenti hanno permesso di diventare più forti di prima e di ribaltare una situazione disperata creando tante nuove opportunità".