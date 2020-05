Il turismo esponenziale, nuovo aperitivo virtuale targato Auser Trani

Nuovo "aperitivo virtuale" organizzato dall'associazione di volontariato Auser Trani sulla pagina ufficiale dell'associazione. L'incontro dal titolo "Il turismo esperienziale" si svolgerà sabato 9 maggio alle ore 18.I volontari di Auser Trani hanno scelto di affrontare questa tematica quanto mai attuale perché, soprattutto a causa del Coronavirus, nell'immediato futuro si dovrà pensare alle nuove modalità con cui proporre offerte turistiche.I flussi di massa verso le località più rinomate non saranno più possibili nei modi in cui siamo stati abituati fino a poco tempo fa e pertanto è necessario cambiare prospettiva puntando al cosiddetto turismo esperienziale.I borghi, gli scorci e le tradizioni della Puglia ben si adattano al turismo basato sull'esperienza: da questo punto di vista è ampia l'offerta tra percorsi enogastronomici, cineturistici e naturali.All'incontro online parteciperanno esperti di turismo esperienziale che spiegheranno alcuni dei percorsi che si potranno realizzare in questa nuova ottica, legati ad esempio al vino, all'olio, all'esperienza del team building e al marketing territoriale. Casi studio reali semplificheranno ancora di più le questioni.L'evento sarà moderato dal responsabile culturale di Auser Trani, Vincenzo Topputo, e vedrà come relatori Giovanni Manni, Giovanni Garofalo, Lucia di Bari, Francesco Valenziano e Tiziana Marinelli.L'appuntamento è sabato alle 18 sulla pagina Facebook di Auser Trani.