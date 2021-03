Impianto del trattamento di percolato, Befano: «Basta far passare un messaggio allarmistico»

È sempre tutto facile. Quando si parla del problema rifiuti, discarica, percolato, la soluzione più semplice è sempre la stessa: spostare il problema più in là....Più in là non si vede e il problema non c'è più. Parlando seriamente.Fermo restando che il dibattito politico è sempre un bene quando è scevro da pregiudizi. Precisando che ognuno di noi può legittimamente esprimere idee e pensieri, popolari o impopolari che siano, con totale libertà... Vorrei fare alcune considerazioni sull'escalation di comunicati delle forze dell'opposizione.Trovo strumentale e politicamente scorrette alcune note pubblicate sulla stampa cittadina a firma di fazioni politiche collocate dall'elettorato (sonoramente) all'opposizione: scorretti perché impostati con un'unica finalità cioè l'attacco politico/personale e la fame smodata di visibilità.Sulle questioni impianto di trattamento di percolato, stazione di trasferenza, futuro della nostra discarica pubblica e sul futuro anche della nostra azienda municipalizzata, è facile fare leva su considerazioni strumentali e semplicistiche.È, altrettanto, comprensibile avere posizioni diverse e con diverse sfumature. Ma diventa davvero ridicola la discussione politica e il confronto sui contenuti, su un argomento così importante, allorquando il confronto trova "pugnalate" come un articolo con incipit la frase "Trani città del percolato". È questo il modo di far politica?Oggi mi preme sottolineare una cosa: al netto delle valutazioni politiche che si possono fare su singole tematiche, l'assessore Raffaella Merra è una persona preparata, attenta e vigile sulle tematiche ambientali. È altrettanto non trascurabile la sensibilità, su questo tema, del gruppo politico che la sostiene e del capogruppo Michele di Gregorio.Esprimo qui il mio pieno sostegno alla azione amministrativa dell'assessore Merra e all'attività del governo cittadino. Non si può sorvolare sul tentativo di far passare un messaggio allarmistico. Non si può sorvolare sul tentativo di aizzare i cittadini su un tema oggettivamente complesso e che trova sempre facile risoluzioni nell'opporsi a qualsiasi cosa, a tutto e a tutti. Trani e i tranesi non meritano queste modalità di dibattito.