Impianto di depurazione di percolato, Befano (Trani Futura) risponde al candidato sindaco Attilio Carbonara

Apprendiamo che il candidato Sindaco, Attilio Carbonara, ricorda bene le battaglie dell'Amministrazione Avantario contro il progetto Ecoerre. È raro che un candidato Sindaco ricordi i meriti del Sindaco e del Vice Sindaco uscenti e di questo gli va dato atto. Anche se, pensandoci bene, forse al suddetto candidato Sindaco è sfuggito il dettaglio che di quella Amministrazione il Sindaco Bottaro era Assessore e il Sindaco dell'epoca è l'attuale Vice Sindaco.Può essere che gli sia sfuggito, considerando che gli sono sfuggiti anche tutti gli atti relativi al progetto sul quale si pronuncia senza cognizione di causa, compresi i diversi articoli di stampa (vedasi ad esempio quello del 12 marzo 2019), nei quali addirittura un anno fa, il Sindaco Bottaro, i Consiglieri regionali Santorsola e Mennea chiarivano la questione sulla reale portata dell'impianto di percolato ad esclusivo beneficio delle discarica chiusa di Trani. A quanto pare, gli articoli di stampa della attuale opposizione sono la sua unica fonte di informazione (il che, per un aspirante Sindaco, è molto preoccupante).Lo invito a consultare (come nel nostro piccolo abbiamo fatto noi) il fascicolo della candidatura al finanziamento regionale contenente tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno (da cui si evince il reale intendimento dell'Amministrazione di realizzare un impianto a beneficio della sola discarica esistente), ma temiamo che a lui interessi soltanto rimestare nel torbido e creare allarme ingiustificato nella sola speranza di raccattare qualche voto. Non lo condanniamo: ognuno fa quello che sa fare.