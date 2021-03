"Senza dialogo e senza discussione": lo sfogo del consigliere comunale Antonio Befano

"Senza dialogo e senza discussione": il consigliere comunale Antonio Befano, fondatore ed eletto nella lista Solo con Trani Futura a sostegno del sindaco Bottaro, dichiaratosi indipendente da quel gruppo all'inizio dello scorso mese di febbraio ma rimanendo comunque nella maggioranza di centro sinistra, in un post sui social mostra evidenti segnali di delusione di questo tratto di percorso politico: "Devo constatare – dice ironico - che questa esperienza in consiglio comunale inizia molto bene e con le premesse giuste. Si si proprio bene...Senza dialogo, senza discussione".Come si ricorderà, Befano aveva aderito formalmente al gruppo "Bottaro Sindaco" con una nota inviata anche al Presidente del Consiglio comunale. Ma l'iter per la formalizzazione del passaggio non si è mai concluso: c'era stato anche il "veto" del Pd, che ricordava al capogruppo Di Gregorio agli accordi pre-elettorali (il divieto di passaggi da un gruppo all'altro), e pertanto oggi Befano risulta "indipendente".Nel post continua: "Quando si affronta un argomento lo si fa giusto per buttare un po' di fumo negli occhi perché è tutto già deciso: ma è necessario darti la parvenza di confronto. Non sono l'unico a pensarla così in questa maggioranza naturalmente".Le parole di Befano non sono passate inosservate. E l'ex consigliere di FdI, Raimondo Lima, chiede "lumi" su queste dichiarazioni, ascrivibili evidentemente ad una disillusione di Befano. Il quale in precedenza aveva anche sottolineato: "Al Comune di Trani valgono diverse regole a seconda delle esigenze: fai quello che dico io e non fare quello che faccio io. Poi...Fai quello che dico io che è come dico io... Valido almeno due volte alla settimana. Di tanto in tanto c'è la regola. Dimmi cosa pensi tu che poi tanto faccio come voglio io. Raramente, ma al momento giusto: dimmi cosa pensi tu che poi tanto faccio io come voglio io e diciamo che lo vuoi tu".