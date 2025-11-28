Religioni
In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani
Martedì 2 dicembre, in Parrocchia Spirito Santo, un momento di riflessione per l'Avvento
Trani - venerdì 28 novembre 2025 7.42 Comunicato Stampa
Il Settore Adulti di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth vivrà una Serata di Spiritualità nel tempo di Avvento a Trani. In attesa del Dio-che-viene è il titolo dell'incontro, che si terrà martedì 2 dicembre, alle 19.30, presso la Parrocchia Spirito Santo in via Ing. Domenico Tolomeo, 1. La meditazione sarà guidata da mons. Giuseppe Pavone, Assistente unitario di Azione Cattolica. La riflessione sarà sviluppata a partire dall'icona biblica (Mt 3,1-12), proclamata nella II Domenica di Avvento. Nel corso della serata, la meditazione proseguirà con momenti di preghiera e condivisione fraterna.