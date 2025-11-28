Parrocchia Spirito Santo - Trani
Parrocchia Spirito Santo - Trani
Religioni

In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani

Martedì 2 dicembre, in Parrocchia Spirito Santo, un momento di riflessione per l'Avvento

Trani - venerdì 28 novembre 2025 7.42 Comunicato Stampa
Il Settore Adulti di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth vivrà una Serata di Spiritualità nel tempo di Avvento a Trani. In attesa del Dio-che-viene è il titolo dell'incontro, che si terrà martedì 2 dicembre, alle 19.30, presso la Parrocchia Spirito Santo in via Ing. Domenico Tolomeo, 1. La meditazione sarà guidata da mons. Giuseppe Pavone, Assistente unitario di Azione Cattolica. La riflessione sarà sviluppata a partire dall'icona biblica (Mt 3,1-12), proclamata nella II Domenica di Avvento. Nel corso della serata, la meditazione proseguirà con momenti di preghiera e condivisione fraterna.
In attesa del Dio-che-viene: Serata di Spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani
In attesa del Dio-che-viene: Serata di Spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Annunciato il progetto del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani Annunciato il progetto del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani L’ex Monastero di S. Giovanni, donato dalle monache clarisse, è in fase di ristrutturazione: arriva la raccolta di fondi per completare i lavori
A Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri A Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri Due giorni di eventi Caritas (15-16 novembre) sul tema "Sei tu, mio Signore, la mia speranza"
Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore" Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore" Organizzati tre incontri formativi presso la Parrocchia San Magno per affrontare la "catastrofe educativa" e il nuovo campo di missione digitale
Trani in Festa: l'08 novembre Ordinazione Presbiterale per i Diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri Trani in Festa: l'08 novembre Ordinazione Presbiterale per i Diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri Sabato alle ore 16:00, la solenne celebrazione in Cattedrale presieduta dall'Arcivescovo Mons. D’Ascenzo, preceduta dalla veglia di preghiera diocesana
"Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni "Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni Torna il progetto "Semi di legalità" (MSAC) . Appuntamento il 13 novembre in Parrocchia Spirito Santo
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcivescovo D'Ascenzo invia il messaggio di benedizione al summit sulla mistica coratina
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani Oggi presso la Parrocchia San Magno dalle ore 09:00
“Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana “Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana Stasera alle 20:00 presso la Parrocchia Angeli Custodi
"Non mi prendi nella rete ": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani
28 novembre 2025 "Non mi prendi nella rete": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani
Moda, cultura e solidarietà per Arges: la città si unisce nella nuova sfilata “Maison”
28 novembre 2025 Moda, cultura e solidarietà per Arges: la città si unisce nella nuova sfilata “Maison”
Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale
27 novembre 2025 Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale
Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio " a Trani
27 novembre 2025 Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio" a Trani
Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio ". Annualità 2026
27 novembre 2025 Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio". Annualità 2026
Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani
27 novembre 2025 Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani
Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026 "
27 novembre 2025 Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"
Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
27 novembre 2025 Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo
27 novembre 2025 Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo
Debora Ciliento e la festa che non ti aspetti, tra brindisi e richiami all'ascolto
27 novembre 2025 Debora Ciliento e la festa che non ti aspetti, tra brindisi e richiami all'ascolto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.