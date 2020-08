In città otto nuove cittadinanze benemerite, ieri la cerimonia a Palazzo Beltrani

15 foto Consegna cittadinanze benemerite

Si è svolta ieri, venerdì 31 luglio, nella corte Davide Santorsola del palazzo delle Arti Beltrani, la cerimonia di consegna delle cittadinanze benemerite approvate dal Consiglio comunale della Città di Trani nel corso di una seduta dello scorso febbraio. All'inizio della cerimonia un pensiero è stato dedicato al ricordo degli ex consiglieri Nicola Lapi e Mimmo De Laurentis. Era stato proprio De Laurentis, per altro, a battersi per ripristinare questo evento che per un periodo di tempo fu sospeso.A Palazzo Beltrani ieri erano presenti il sindaco Bottaro, Fabrizio Ferrante, Carlo Avantario, Francesco Laurora, Mimmo Santorsola, Pasquale De Toma ed Emanuele Tomasicchio. Dopo l'emozionante esibizione della tranese Myriam Marcone, è stato sollevato il problema relativo ad una possibile sezione del Conservatorio a Trani. «Possiamo lavorare - ha risposto il primo cittadino - per trovare location e finanziamenti». Con Myriam è stata ricordata sua madre, la vigilessa Tina Barone, recentemente scomparsa.Sono stati insigniti del riconoscimento Miryam Marcone (Sigillo della Città), Michele Grazioso (Sigillo della Città), Maria Rita Di Cugno (Sigillo della Città), Marcello Cormio (Sigillo della Città, presente alla cerimonia con un video messaggio perchè attualmente impegnato negli Stati Uniti), Alfonso Soldano (Sigillo della Città), la sezione di Trani della Lega Navale Italiana (Ordinamenta Maris), l'associazione di volontariato Trani Soccorso (Ordinamenta Maris) e l'associazione Operatori Emergenza Radio Trani (Ordinamenta Maris), in particolare, è stato consegnato un riconoscimento a Pinuccio Mescia, componente più anziano e Arianna Umile, componente più giovane, dell'Oer. Sebastiano Miscioscia, inoltre, ha colto l'occasione per ricordare Sergio, Carmelo e Leonardo: tre componenti Oer che oggi non sono più con noi.